سیاسة

رومانوسكي تؤكّد دعم بلادها للاستثمار والتنمية الاقتصادية في العراق

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رومانوسكي خلال لقاء طيف سامي (الصورة عن تغريدة السفيرة الأميركية)
رومانوسكي خلال لقاء طيف سامي (الصورة عن تغريدة السفيرة الأميركية)
العراق ألينا رومانوسكي طيف سامي السفارة الأميركية

أربيل (كوردستان 24)- أكّدت سفيرة الولايات المتحدة لدى بغداد، ألينا رومانوسكي، دعم بلادها لطرق الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية طويلة الأجل بالعراق.

جاء ذلك، خلال اجتماعها بوزيرة المالية العراقية، طيف سامي، اليوم الاثنين لبحث جملةٍ من الملفات، أبرزها الموازنة الاتحادية لعام 2023.

وغرّدت رومانوسكي عبر تويتر: "اجتمعتُ بوزيرة المالية لمتابعة اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تمت في واشنطن، ولمناقشة وضع ميزانية الحكومة العراقية في 2023".

وأعلنت السفيرة الأميركية لدى بغداد، أن بلادها "تدعم طرق الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية طويلة الأجل، لتلبية احتياجات العراقيين".

 وفي تغريدةٍ منفصلة، قالت رومانوسكي إنها اطّلعت على التقدم الحاصل في جهود ترميم آثار بابل، بما في ذلك بوابة عشتار.

وغرّدت عبر تويتر: "أطلعني فريقٌ من الصندوق العالمي للآثار والتراث على التقدم في جهود ترميم آثار بابل، بما في ذلك، بوابة عشتار".

وأضافت: "لقد ساهم التمويل الأميركي للمشاريع الثقافية والتاريخية في الحفاظ على هذه الكنوز العراقية مع بناء قدرات هذا القطاع وخلق فرص عمل للعراقيين".

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