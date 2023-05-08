فتح معبر دولي جديد بين إقليم كوردستان وتركيا

أربيل (كوردستان 24 ) - من المقرر افتتاح معبر " زيت " الدولي بين إقليم كوردستان وتركيا رسمياً هذا الأسبوع.

وقالت حكومة إقليم كوردستان إن معبر " زيت " الدولي بين إقليم كوردستان وتركيا سيفتتح رسمياً هذا الأسبوع.

يأتي ذلك بعد عام من العمل المتواصل في بناء الطريق الرئيسي بين إقليم كوردستان وتركيا.

وقال المشرف على إدارة سوران المستقلة هلكرد شيخ نجيب،في احتفال رسمي بحضور مسؤولي حكومة إقليم كوردستان وتركيا ، سيتم فتح الحدود الدولية للسياح رسمياً هذا الأسبوع على أن يتم في المرحلة الثانية افتتاحه أمام الحركة التجارية أيضا .

وبهدف الاطلاع على الوضع الامني للمنطقة زار العميد ركن عيسى عزير ، رئيس أركان وزارة شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان ، يرافقه عدد من المسؤولين العسكريين المعبر لمناقشة الوضع الأمني ​​في المنطقة.

يقع معبر" زت " الدولية في منطقة شيروان الكبير في منطقة ميركسور التابعة لإدارة سوران المستقلة ، وستكون بوابة دولية جديدة بين إقليم كوردستان وتركيا.