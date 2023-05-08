الأمم المتحدة تعلن استعدادها لدعم العراق بإجراء التعداد السكاني

أربیل (كوردستان 24 ) - أعلن ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق نستر اوموهانجي، ، استعداد الامم المتحده‌ لدعم الحكومة العراقية بإجراء التعداد العام للسكان.

جاء ذلك خلال زيارته الى مقر وزارة التخطيط ولقائه بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم.

وجرى خلال اللقاء وفقاً لبيان تابعته كوردستان 24 ، "بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من الملفات، لاسيما فيما يتعلق بدعم جهود وزارة التخطيط في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، وفي مجالات أخرى ذات صلة باختصاص الصندوق ودوره في الاستفادة من خبرات وإمكانات الدول المانحة في دعم قضايا السكان، وتنفيذ ما تضمنته الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية المزمع إطلاقها رسميا في السابع عشر من شهر ايار الحالي".

الى ذلك اكد وزير التخطيط، الاهمية الاستثنائية لاجراء التعداد العام للسكان، وضرورة توافر وتضافر جميع الجهود من أجل ضمان تنفيذه وفقا للمعايير العالمية المعتمدة، لافتا الى ان تنفيذ هذا المشروع الحيوي، يعد من اولويات الحكومة العراقية، وان رئيس مجلس الوزراء، وجه بتهيئة البيئة المناسبة لاجرائه".

من جانبه رحب اوموهانجي بمستوى التعاون الذي ابداه السيد وزير التخطيط، معربا عن استعداد منظمته لتقديم أفضل أنواع الدعم الممكنة للحكومة العراقية، بالاعتماد على المنهجيات العالمية المتطورة في إجراء التعداد العام للسكان، وحشد المزيد من الدعم للعراق في هذا المجال".

وحضر اللقاء مهدي العلاق المستشار الوطني لشؤون التعداد، وساهر عبد الكاظم مدير عام التعاون الدولي في وزارة التخطيط، وفقا للبيان.