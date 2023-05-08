واشنطن تنتقد عودة سوريا الى الجامعة العربية وتقول إن دمشق "لا تستحق"

أربيل (كوردستان24)- انتقدت الولايات المتحدة الأحد، البيان الصادر عن جامعة الدول العربية الذي أعلن موافقة وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم بالقاهرة على عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية.

وبررت واشنطن انتقادها بالقول إن نظام دمشق "لا يستحق هذه الخطوة" وشككت في رغبته إيجاد حلول لأزمة الحرب الأهلية في البلاد. بينما أعلنت قطر صراحة معارضتها للنظام السوري ورئيسه بشار الأسد قائلة إنها لن تطبّع العلاقات مع حكومة دمشق رغم قرار جامعة الدول العربية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تعتقد، مع ذلك، بأن الشركاء العرب يعتزمون استخدام التواصل المباشر مع الأسد للضغط من أجل حل الأزمة السورية التي طال أمدها وأن واشنطن تتفق مع حلفائها على "الأهداف النهائية" لهذا القرار.

فيما أعلنت قطر معارضتها الصريحة للرئيس السوري بشار الأسد الأحد بالقول إنها لن تطبّع العلاقات مع حكومة دمشق رغم قرار استئناف مشاركة وفودها في اجتماعات جامعة الدول العربية.

ولطالما أكدت الإمارة الخليجية رفضها تطبيع العلاقات مع سوريا، لكن وزراء خارجية دول الجامعة العربية قرروا في القاهرة في وقت سابق الأحد استئناف مشاركة الحكومة السورية.

هذا، وكان بيان صادر عن اجتماع طارئ عقده وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية في القاهرة الأحد، قد كشف عن معاودة مشاركة الوفود الممثلة للحكومة السورية في اجتماعات الجامعة العربية بعد تعليق عضويتها منذ 11 عاما، إثر الاحتجاجات التي شهدتها البلاد والتي تحولت إلى نزاع دام.