"مكافحة المخدرات" تقبض على مجموعة خطيرة تتاجر بالمواد المخدرة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان، اليوم الأحد، القبض على مجموعة خطيرة تتاجر بالمواد المخدرة.

وذكرت المديرية في بيان اطلعت عليه مؤسسة كوردستان 24، أنه "بعد جمع للمعلومات ومتابعة دقيقة وإتخاذ الإجراءات القانونية، تمكنت فرقنا من إلقاء القبض على مجموعة خطيرة تتاجر بالمواد المخدرة"، مشيرة إلى أن المجموعة "تتكون من تاجرين".

وأضافت المديرية أنها ضبطت بحوزة المجموعة "ثلاثة كيلوغرامات من المواد المخدرة من نوعي الكريستال والهيروين"، مؤكدة أنه "سيتم تقديم الجناة إلى العدالة".