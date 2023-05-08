اقتصاد

وزارة النفط العراقية تعلن استئناف تحميل وتصدير النفط من حقل القيارة في نينوى

وأضاف أن "هذه الخطوة سوف تحقق إيرادات مالية جيدة لخزينة الدولة".
author_image أحمد حاجي
العراق وزارة النفط العراقية حيان عبد الغني حقل القيارة النفطي محافظة نينوى

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الإثنين، عن استئناف عمليات الإنتاج والتحميل والتصدير من حقل القيارة النفطي بمحافظة نينوى.

وقال عبد الغني في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24 إنه "تم استئناف عمليات الإنتاج والتحميل والتصدير من حقل القيارة النفطي بمحافظة نينوى بطاقة (33) ألف برميل باليوم، بواسطة حوضيات الصهاريج وحوضيات خطوط السكك الحديد وبكمية (30000) ألف برميل باليوم إلى موانئ الصادرات النفطية في الخليج"، مبيناً أنه "سيتم تزويد مصفى القيارة النفطي بالمحافظة بكمية (3000) برميل باليوم".

وأضاف أن "هذه الخطوة سوف تحقق إيرادات مالية جيدة لخزينة الدولة، إضافة إلى إدامة وتشغيل مصفى القيارة، إلى جانب سعينا بدعم الناقل الوطني والمحلي في القطاع الخاص والعام، وخصوصاً شركة ناقلات النفط العراقية إحدى تشكيلات وزارة النفط، والشركة العامة لسكك حديد العراق".

من جانبه، قال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير بحسب البيان، إن "الوزارة كانت حريصة على الإسراع في استئناف عمليات الإنتاج من حقل القيارة النفطي، والعمل على تجاوز وحل المشاكل الفنية والتعاقدية"، مشيراً إلى "أهمية استقرار الإنتاج من الحقل وإدامته، والعمل على زيادته وفق الخطط والبرامج التطويرية".

فيما قال مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية علي قيس إن "شركته ستقوم بعملية نقل النفط الخام من الموانئ التصديرية إلى منطقة المخطاف في المياه الإقليمية ليتم تحميلها بعد ذلك إلى الناقلات التابعة للشركات المتعاقدة مع شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وأكد مدير عام شركة نفط الشمال بركان حسن عبد الله أن "الجهد الوطني قد ساهم إلى جانب المقاول الأجنبي في استئناف عملية الإنتاج والتصدير، والعمل على تحقيق إنسيابية عالية في عملية حركة ونقل النفط الخام"، لافتاً إلى أن "الشركة تسعى إلى زيادة الإنتاج التدريجي وفق متطلبات العملية الإنتاجية والتصديرية".

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