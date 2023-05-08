الأمن الوطني العراقي يعثر على مضافات لـ داعش في ثلاث محافظات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الإثنين، العثور على مضافات لـ "داعش الإرهابي" في ثلاث محافظات.

وذكر الجهاز في بيان اطلعت عليه مؤسسة كوردستان 24، أنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة وإثر معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني بالإشتراك مع قوة من الجيش العراقي والمقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة من العثور على مضافتين لعصابات داعش الإرهابية تحتوي على عبوات ناسفة وأحزمة معدة للتفجير في منطقة جبل بور جنوب محافظة كركوك".

وأضاف أنه "تم تدمير المضافات وإلقاء القبض على أحد المتهمين من عناصر داعش الإرهابي بعد إجراء عملية تفتيش في المناطق المحاذية".

وشدد على أن "مفارز الجهاز في محافظة ديالى تمكنت من العثور على مضافة لداعش الارهابي في إحدى البساتين المتروكة داخل قرية الأحيمر التابعة لقضاء بعقوبة تحتوي على (2) كغم من مادة الـ (TNT) وجلكان بداخله مادة من الـ (C4) وعبوات ناسفة وأسلحة، إذ تم معالجتها من قبل الجهد الهندسي".

ولفت إلى أن "المفارز ضبطت أيضاً كدساً للأعتدة في منطقة الجزيزة بقضاء الرمادي يعود لعصابات داعش الإرهابية إحتوى أسلحة ومواد متفجرة وعبوات ناسفة وأجهزة اتصال".

وتابع أنه "تم إتخاذ الإجراءات اللازمة أصولياً وتسليم المضبوطات إلى الجهات المعنية".