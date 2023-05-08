الإعلان عن موعد إفتتاح معبر حدودي جديد بين إقليم كوردستان وتركيا

أربيل (كوردستان24)- أعلن المشرف على إدارة سوران المستقلة هلكورد شيخ نجيب، اليوم الاثنين 8 أيار 2023، عن موعد افتتاح معبر "زيت" الدولي، بين إقليم كوردستان وتركيا.

وقال هلكورد شيخ نجيب، لكوردستان24، ان بوابة "زيت" الدولية بين الإقليم وجارته الشمالية، سيتم افتتاحها يوم الأربعاء 10 أيار 2023، بشكل رسمي.

وسيكون معبر "زيت" الحدودي الواقع في منطقة شيروان مزن، التابعة لمنطقة ميركة سور في ادارة سوران المستقلة، هو الثالث بين كوردستان وتركيا، والأول بين محافظتي اربيل وهكاري.

ومن المتوقع أن يسهم المنفذ الحدودي الجديد، في تعزيز التجارة والسياحة بين الجانبين.

وكانت اربيل وانقرة وقعتا اتفاقا عام 2014 لفتح منفذ "زيت" الحدودي إلا أن ظهور تنظيم داعش والأزمة المالية التي عصفت بكوردستان حالت دون إتمام المشروع.

ويشترك إقليم كوردستان وتركيا حالياً ببوابتين حدوديتين دوليتين في محافظة دهوك. ويعرف المعبران باسم بوابة إبراهيم خليل الدولية وبوابة سارزيري، في حين أن سارزيري محجوز للسياح، ويبقى إبراهيم خليل أكثر المعابر الحدودية ازدحاماً للسياحة والتجارة.

ولا يوجد لدى الحكومة الاتحادية العراقية أي معابر حدودية مباشرة مع تركيا ولا يوجد لديها سوى إمكانية الوصول إلى الأراضي التركية عبر إقليم كوردستان.