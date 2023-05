قوباد طالباني عن اجتماعه مع رئيس الحكومة: قادرون على التغلب على التحديات وخدمة مواطنينا

أربيل (كوردستان24)- قال نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، انه ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، متفقان على قدرتهم على التغلب على التحديات، وخدمة مواطني الإقليم.

ونشر طالباني على حسابه على تويتر " تناولنا غداء جيدا ومثمرا مع رئيس الوزراء مسرور بارزاني اليوم".

وأضاف "متفقون على أنه يمكننا التغلب على التحديات، والعمل على خدمة مواطنينا بشكل أفضل، والبقاء أقوياء في مواجهة المخاطر التي تواجه إقليم كوردستان".

واستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 8 أيار (مايو) 2023، نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.

وجرت مناقشة المشاكل المالية والإدارية التي تواجه حكومة إقليم كوردستان في أجواء إيجابية، وتم الاتفاق على حل جميع المشاكل من خلال الحوار والتعاون بين جميع الكتل الوزارية ضمن التشكيلة الحكومية.

I had a pleasant and productive lunch with PM @MasrourBarzani today.



Together, we are united in the belief that we can overcome our challenges, work towards better serving our citizens, and remain strong in the face of the many threats facing the Kurdistan Region. pic.twitter.com/YJ1kDRxy6c