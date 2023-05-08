سفيرة واشنطن لدى العراق تثني على اللقاء الذي جمع بين رئيس وزراء كوردستان وقوباد طالباني

أربيل (كوردستان 24)- أثنت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، اليوم الإثنين، على اللقاء الذي جمع بين رئيس وزراء كوردستان مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني.

وكتبت رومانوسكي على حسابها في تويتر، "أثني على قيادة حكومة إقليم كوردستان العراق مسرور بارزاني، ونائب رئيس وزراء حكومة كوردستان العراق قوباد طالباني، اللذان يعملان معاً للبدء في حل المشكلات من خلال الحوار".

وتابعت "تستفيد الدولة بأكملها عندما يركز قادتها على احتياجات الناس"، مضيفةً "لنجعل هذا الزخم وسيلة لأخذ خطوة بارزة للأمام".

أثني على قيادة رئيس حكومة إقليم كردستان العراق @masrourbarzani و نائب رئيس وزراء حكومة كردستان العراق @qubadjt اللذان يعملان معاً للبدء في حل المشكلات من خلال الحوار. تستفيد الدولة بأكملها عندما يركز قادتها على احتياجات الناس. لنجعل هذا الزخم وسيلة لأخذ خطوة بارزة للأمام. — Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) May 8, 2023

واستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.

وفي أجواء إيجابية، جرت مناقشة المشاكل المالية والإدارية التي تواجه حكومة إقليم كوردستان، وتم الاتفاق على حل جميع المشاكل من خلال الحوار والتعاون بين جميع الكتل الوزارية ضمن التشكيلة الحكومية.

كما شهد الاجتماع، تسليط الضوء على آخر مستجدات الوضع السياسي في الإقليم والمنطقة، مع التأكيد على حماية التضامن والتآزر والوحدة الداخلية، حفاظاً على المصالح الوطنية والحقوق الدستورية لمواطني إقليم كوردستان.