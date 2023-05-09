ریاضة

ميسي يفوز بجائزة لوريوس لأفضل رياضي في العالم

author_image مظفر مزوري
العالم فرنسا كرة القدم باريس الارجنتين كأس العالم أفضل رياضي الكرة الذهبية ليونيل ميسي

أربيل (كوردستان24)- أُقيم في العاصمة الفرنسية باريس أمس الاثنين، الحفل السنوي لجوائز لوريوس للتفوق الرياضي، و حصد النجم الارجنتيني ليونيل ميسي ثنائية فريدة من نوعها، حيث فاز بجائزة أفضل رياضي فردياً وجماعياً مع منتخب بلاده الذي قاده للفوز بكأس العالم العام الماضي.

وسبق لميسي، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، أن فاز بجائزة لوريوس لأفضل رياضي عام 2020 والتي تقاسمها حينها مع البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم للفورمولا واحد سبع مرات، وبات ميسي البالغ 35 عاماً أول رياضي يفوز بجائزتين في نسخة واحدة من جوائز لوريوس، حسب ما أفاد المنظمون.

وحضر ميسي الذي رفع فريقه باريس سان جرمان عقوبة ايقافه لمدة أسبوعين عن التمارين والمباريات لسفره إلى السعودية من دون إذن مسبق، الحفل مع زوجته أنتونيلا.

وتُمنح جوائز لوريوس سنوياً منذ عام 2000 من قبل أكاديمية لوريوس، وهي لجنة تحكيم مكونة من 71 من أعظم أساطير الرياضة.

وأقيم حفل هذا العام حضورياً للمرة الأولى منذ 2020، بعد نسختين افتراضيتين بسبب قيود فيروس كورونا.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف