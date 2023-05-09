ميسي يفوز بجائزة لوريوس لأفضل رياضي في العالم

أربيل (كوردستان24)- أُقيم في العاصمة الفرنسية باريس أمس الاثنين، الحفل السنوي لجوائز لوريوس للتفوق الرياضي، و حصد النجم الارجنتيني ليونيل ميسي ثنائية فريدة من نوعها، حيث فاز بجائزة أفضل رياضي فردياً وجماعياً مع منتخب بلاده الذي قاده للفوز بكأس العالم العام الماضي.

وسبق لميسي، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، أن فاز بجائزة لوريوس لأفضل رياضي عام 2020 والتي تقاسمها حينها مع البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم للفورمولا واحد سبع مرات، وبات ميسي البالغ 35 عاماً أول رياضي يفوز بجائزتين في نسخة واحدة من جوائز لوريوس، حسب ما أفاد المنظمون.

وحضر ميسي الذي رفع فريقه باريس سان جرمان عقوبة ايقافه لمدة أسبوعين عن التمارين والمباريات لسفره إلى السعودية من دون إذن مسبق، الحفل مع زوجته أنتونيلا.

وتُمنح جوائز لوريوس سنوياً منذ عام 2000 من قبل أكاديمية لوريوس، وهي لجنة تحكيم مكونة من 71 من أعظم أساطير الرياضة.

وأقيم حفل هذا العام حضورياً للمرة الأولى منذ 2020، بعد نسختين افتراضيتين بسبب قيود فيروس كورونا.