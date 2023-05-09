بايدن يمدّد حالة الطوارئ بشأن سوريا ويشكّك بتصرفات دمشق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تمديد حالة الطوارئ بشأن سوريا لمدة عام إضافي، ردّاً على قرار الجامعة العربية بعودة دمشق إليها.

وقال بايدن إن "تصرفات نظام الأسد لا تزال تشكّل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وأعلن مجلس جامعة الدول العربية خلال اجتماعٍ على مستوى وزراء الخارجية، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات المجلس، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من 7 أيار مايو 2023.

من جانبه، أبدى نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، معارضةً لعودة سوريا إلى الجامعة العربية الوقت الحالي.

وقال إن بلاده "لن تطبع علاقاتها مع نظام الأسد وإنها لا تدعم قيام حلفائها بخطوات في هذا الاتجاه".

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وكانت الجامعة العربية جمّدت عضوية دمشق رداً على قمع نظام الأسد الاحتجاجات الداعية لإسقاطه والتي انطلقت في مارس/آذار 2011.

وانتقدت واشنطن قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية، معتبرةً أن دمشق "لا تستحق هذه الخطوة"، مشككةٍ في الوقت ذاته برغبة الأسد في حل الأزمة الناجمة عن الحرب ببلاده منذ عام 2011.

وإثر اندلاع النزاع في سوريا، قطعت دول عربية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، وأبعدتها عن جامعة الدول العربية في تشرين الثاني نوفمبر 2011.