زعيم المعارضة التركية يتعهّد بترحيل السوريين في غضون عامين

أربيل (كوردستان 24)- تعهّد زعيم المعارضة التركية والمرشّح لانتخابات رئاسة الجمهورية، كمال كليجدار أوغلو، بترحيل جميع السوريين من بلاده في غضون عامين اثنين.

وأشار أوغلو خلال كلمةٍ ألقاها، الاثنين، خلال تجمع جماهيري انتخابي في ولاية أضنة، أن المهاجرين الأفغان والسوريين وغيرهم يواصلون الدخول إلى تركيا عبر الشريط الحدودي.

وقال: "أنا ملتزم بوعدي؛ سوف أودع جميع أشقائنا السوريين إلى بلادهم في غضون عامين كحد أقصى"، بحسب وكالة الأناضول.

ولفت إلى أنه سينفذ هذا الوعد "دون أن يمارس أية عنصرية ومن خلال تلبية جميع احتياجات السوريين وضمان سلامة أرواحهم وممتلكاتهم، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومساهمة المقاولين الأتراك".

وأضاف: "إذا أرادوا، يمكنهم القدوم إلى تركيا كسائحين ويمكنهم إقامة حفلات زفافهم هنا، فلا مشكلة لدينا في ذلك، وسوف أغيّر السياسة 180 درجة"، وفق تعبيره.

وكان أوغلو قد أشار في تجمعٍ جماهيري الأحد الماضي، بولاية أنطاليا إلى أن الأرقام الرسمية تشير إلى وجود 3 ملايين و600 ألف سوري على الأراضي التركية.

وركزت معظم أحزاب المعارضة التركية في برامجها الانتخابية على قضية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

بينما كانت الحكومة التركية كانت أعلنت أنها تدعم عودة "طوعية" لهؤلاء اللاجئين.

وتشهد تركيا يوم 14 مايو/أيار الجاري انتخابات برلمانية ورئاسية يتنافس فيها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشحاً عن تحالف الجمهور، وكمال كليجدار أوغلو مرشحاً عن تحالف الأمة.

ويخوض الانتخابات الرئاسية أيضاً محرم إنجه رئيس حزب البلد، وسنان أوغان مرشحاً عن تحالف الأجداد.

ويبلغ عدد الناخبين الأتراك الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات 64 مليوناً و113 ألفاً و941 ناخباً، وفق الهيئة العليا للانتخابات.