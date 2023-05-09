بوتين في يوم النصر.. يعتبر العالم عند نقطة تحول ويتهم الغرب بتدبير حرب ضد روسيا

أربيل (كوردستان24)- افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء العرض العسكري الذي يُقام في الساحة الحمراء في موسكو، وهو احتفال كبير بانتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية، معتبراً العالم عند نقطة تحول ومتهماً الغرب بتدبير حرب ضد روسيا.

وبث التلفزيون الرسمي مشاهد لبوتين إلى جوار المحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية في الساحة الحمراء حيث تجمع آلاف من الجنود الروس مرتدين الزي الرسمي للاحتفال في مسيرة بصحبة فرقة عسكرية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة ألقاها أمام آلاف الجنود خلال الاحتفالات المقامة في الساحة الحمراء في موسكو أن مستقبل روسيا يعتمد على الجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا.

وأعلن أمام القوات المتجمعة أمامه التي شارك منها 500 جندي في الهجوم على أوكرانيا أن "ما من شيء أكثر أهمية الآن من مهمتكم العسكرية، أمن الوطن يقع على كاهلكم ومستقبل دولتنا وشعبنا منوط بكم".

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أن العالم عند "نقطة تحوّل" متهماً الدول الغربية بتدبير حرب ضد روسيا، قبل أن يدعو إلى النصر، مشددا على أن موسكو تريد أن ترى مستقبلا يسوده السلام، خلال الاحتفالات العسكرية في الساحة الحمراء في موسكو.

وأضاف بوتين "أن المعارك المصيرية بالنسبة لشعبنا كانت دائما مقدسة، نحن واثقون من الوصول إلى النهايات والنتائج الأخلاقية ونحن ننحني أمام كل من يقاتل على الجبهة، بكم يرتبط مستقبل شعبنا، نحن مستعدون جميعا للمساعدة ونصلي لأجلكم".

وتحتفل روسيا بهذه الذكرى، هذا العام، بعرض عسكري في الميدان الأحمر وسط تدابير أمنية مشددة في أعقاب سلسلة هجمات بالطائرات المسيرة من بينها هجوم على الكرملين نفسه تلقي موسكو باللائمة فيه على أوكرانيا.

ويعد يوم النصر من أهم العطلات الرسمية في روسيا ويحيي الروس فيه ذكرى التضحيات الكبيرة التي بذلها الاتحاد السوفيتي في أثناء ما يعرف باسم الحرب الوطنية العظمى بين عامي 1941 و1945 والتي راح ضحيتها نحو 27 مليون مواطن.