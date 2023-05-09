هالاند وبنزيما وجهاً لوجه في التشكيل المتوقع لقمة الريال والسيتي

أربيل (كوردستان 24)- يستضيف ريال مدريد، نظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم الثلاثاء، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في سانتياجو برنابيو.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، سوف يعتمد على الكرواتي لوكا مودريتش كأساسي بعد تعافيه من الإصابة، كما يتواجد كامافينجا كظهير أيسر.

وستكون التشكيلة المتوقعة لريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: كارفاخال، روديجر، ألابا، وكامافينجا.

الوسط: فالفيردي، كروس، ومودريتش.

الهجوم: رودريجو، بنزيما، وفينيسيوس.

بينما يتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: ووكر، ستونز، روبن دياز، وأكانجي.

الوسط: دي بروين، رودري، وجوندوجان.

الهجوم: برناردو سيلفا، جيريليش، وهالاند.