أمن

البيشمركة ومكافحة الإرهاب العراقية تنفّذان عمليةً ضد داعش في جبل قراجوغ

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان جبل قراجوغ مخمور سيروان بارزاني البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- نفّذت قوات البيشمركة وقوات مكافحة الإرهاب العراقية، الاثنين،  عمليةً عسكرية مشتركة ضد خلايا تنظيم داعش في جبل قراجوغ شرقي قضاء مخمور.

وأعلن قائد جبهة مخمور التابعة لقوات البيشمركة الكوردستانية، سيروان بارزاني، في بيانٍ رسمي، أن العملية استهدفت مخابئ ومواقع مسلحي داعش في جبل قراجوغ.

وأسفرت العملية، بحسب البيان، عن العثور على كميات من الذخائر والمعدات العسكرية لمسلّحي التنظيم الإرهابي.

وقال سيروان بارزاني في البيان الذي تابعته كوردستان 24، إن العملية نُفِّذت بالتنسيق مع مستشاري التحالف الدولي في الجزء الجنوبي من جبل قراجوغ.

وأكّد أن قوات البيشركة وقوات مكافحة الإرهاب العراقية تمكّنت من ضبط كمية من متفجرات مادة (TNT) ومعدات أخرى، وتعقّبت فلول التنظيم.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف