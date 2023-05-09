البيشمركة ومكافحة الإرهاب العراقية تنفّذان عمليةً ضد داعش في جبل قراجوغ

أربيل (كوردستان 24)- نفّذت قوات البيشمركة وقوات مكافحة الإرهاب العراقية، الاثنين، عمليةً عسكرية مشتركة ضد خلايا تنظيم داعش في جبل قراجوغ شرقي قضاء مخمور.

وأعلن قائد جبهة مخمور التابعة لقوات البيشمركة الكوردستانية، سيروان بارزاني، في بيانٍ رسمي، أن العملية استهدفت مخابئ ومواقع مسلحي داعش في جبل قراجوغ.

وأسفرت العملية، بحسب البيان، عن العثور على كميات من الذخائر والمعدات العسكرية لمسلّحي التنظيم الإرهابي.

وقال سيروان بارزاني في البيان الذي تابعته كوردستان 24، إن العملية نُفِّذت بالتنسيق مع مستشاري التحالف الدولي في الجزء الجنوبي من جبل قراجوغ.

وأكّد أن قوات البيشركة وقوات مكافحة الإرهاب العراقية تمكّنت من ضبط كمية من متفجرات مادة (TNT) ومعدات أخرى، وتعقّبت فلول التنظيم.