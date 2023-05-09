محافظ السليمانية لـ كوردستان 24: اجتماع رئيس الحكومة مع نائبه خطوةٌ إيجابية

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، أن اللقاء الذي جمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني "خطوةً إيجابية".

وقال محافظ السليمانية خلال مشاركته في برنامج (باسی رۆژی) على فضائية كوردستان 24، الاثنين، إن التقارب بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني "له تأثير كبير على الوضع في الإقليم، وجميع الأطرف بحاجةٍ إلى إعادة بناء الثقة".

ولفت أبو بكر أنه "يجب إقامة حكمٍ قوي في إقليم كوردستان ولا ينبغي أن يكون هذا الاجتماع إنجازاً شخصياً، خاصةً بالنسبة للانتخابات، بل يجب أن تنعكس النتيجة على أوضاع مواطني الإقليم ورفاهيتهم".

وأضاف: "التهديدات ضد إقليم كوردستان جدية، وخطورتها كانت سبباً لعقد هذا اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة ونائبه، يجب علينا أن نؤسس كياناً موحّداً".

وتابع أبو بكر: "يجب على الكورد ألا يخسروا ما لديهم الآن، وإذا كانت هناك إرادة قوية؛ يمكن حل جميع المشاكل المستعصية في غضون ساعة واحدة".

وبخصوص مشكلة عدم وجود الرواتب في بنوك السليمانية، قال أبو بكر: "عدم وجود الرواتب مرتبطٌ بكافة المجالات والأسواق، في أربيل المشاريع مستمرة وغسيل الأموال انخفض إلى حدّ كبير، لكن في السليمانية لا توجد مشاريع والوضع أكثر تعقيداً مما عليه في أربيل".

وأضاف: "نادراً ما يتم تنفيذ مشاريع جديدة في محافظة السليمانية، ومعظم المشاريع الموجودة لم تُستكمل، أما الإيرادات، فلا تدخل جميعها إلى خزينة وزارة المالية".

وحول إرسال بغداد الموازنة واستثناء محافظة السليمانية منها، جدّد أبو بكر التأكيد على أن محافظة السليمانية "هي جزء من موازنة إقليم كوردستان".

وبشأن الانتخابات النيابية في إقليم كوردستان، أكّد محافظ السليمانية أن الانتخابات "مهمة لإحداث التغيير"، مشدداً على إجرائها في موعدها المحدد.