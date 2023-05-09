وزارة المالية في كوردستان: بغداد أرسلت 400 مليار دينار إلى الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة المالية في إقليم كوردستان، وصول مبلغ 400 مليار دينار إلى الحساب المصرفي للوزارة عبر فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.

وقالت وزارة المالية في بيانٍ لها اليوم الثلاثاء، إن بغداد أرسلت مبلغ 400 مليار دينار إلى حساب الوزارة المصرفي في فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.

وفي وقتٍ سابق، قال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية إن تأمين رواتب موظفي إقليم كوردستان "واجبٌ أخلاقي"، معتبراً أن ذلك "منصوص عليه في الموازنة ولا بد من توفيرها".

واعتبر محمد صالح في حديثٍ سابق لـ كوردستان 24، أن اتفاقية أربيل وبغداد تشكّل "عاملاً مهماً للاستقرار الاقتصادي في إقليم كوردستان خاصةً وعموم العراق أيضاً".

وأكّد أن تلك الاتفاقية "خلقت نوع من الثقة بين أربيل وبغداد، ومسألة تأمين رواتب موظفي إقليم كوردستان بات واجباً أخلاقياً".

وقال: "الراتب مسألة وطنية وإنسانية وأخلاقية، ولا يمكن المساومة عليه بأي شكلٍ من الأشكال، وبعد الاتفاقية، سيكون تنفيذه واجباً لأنه مدرج ضمن الموازنة".

وأضاف: "لكننا الآن بانتظار المصادقة على الموازنة، حتى يتم استكمال وتنفيذ الحزمة مع إقليم كوردستان كما ورد في الاتفاقيات".

وتابع: "لنكن صريحين للغاية، هناك بعض الثقة، أولاً أعنقد أنهم وصلوا إلى نقطة إيجابية من اللاعودة، وأن الأمور تسير بشكلٍ أفضل لصالح إقليم كوردستان وعموم العراق".