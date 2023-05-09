الأنواء: ارتفاع في درجات الحرارة وتصاعد للغبار نهاية الأسبوع الحالي

أربيل (كوردستان24)- توقّعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء 9 أيار 2023، أن الطقس في البلاد سيشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار نهاية الأسبوع الحالي.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء، في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً يتحول تدريجياً الى صحو، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أقسامها الشرقية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس، سيكون غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً وفي أقسامها الغربية ترتفع بضع درجات".

وأشار إلى أن "طقس يوم الجمعة، في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم وفي أقسامها الغربية غائماً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً يكون غائماً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات في المنطقة الوسطى، في حين سترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

وتابع أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي ،والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/ تتحول خلال النهار الى شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س، مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفي المنطقة الشمالية ستكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) كم/س، تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات في عموم البلاد".