سیاسة

مجلس النواب يُصوت على انضمام جمهورية العراق للمنظمة الاسلامية للامن الغذائي

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العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - صوت مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة ، اليوم الثلاثاء ، على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمنظمة الاسلامية للامن الغذائي ، كما صوت أيضا على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية لعام ١٩٩٠.

وأوضح بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تابعته كوردستان 24  أن ، البرلمان صوت خلال جلسته اليوم ، على مشروعي قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمنظمة الاسلامية للامن الغذائي وقانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية لعام ١٩٩٠ ، إضافة  الى انه مدد فصله التشريعي لحين إقرار قانون الموازنة العامة.

وأفتتح "المجلس أعـمـال جلسته رقم (٢٥) السنـة التشريعية الثانية / الفصـــل التشريعـــي الاول من  الـــدورة الانتخابية الخامسة برئاسة محمد الحلبوسي".

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