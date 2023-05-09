بنكين ريكاني: بغداد سترسل 400 مليار دينار أخرى إلى إقليم كوردستان الأسبوع المقبل



أربيل (كوردستان 24 ) - قال وزير الإعمار والإسكان العراقي ، بنكين ريكاني ، لكوردستان 24 إن بغداد سترسل 400 مليار دينار أخرى إلى إقليم كوردستان الأسبوع المقبل.

وتابع ريكاني أن مجلس الوزراء قرر إرسال 400 مليار دينار أخرى إلى إقليم كوردستان.

يأتي هذا في وقت قالت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان في بيان ، إن مجلس الوزراء العراقي أرسل 400 مليار دينار إلى حكومة إقليم كوردستان عبر بنكي الرشيد والرافدين.

في 4 نيسان 2023 ، تم توقيع اتفاقية بين أربيل وبغداد لتصدير النفط من إقليم كوردستان. ووفقًا للاتفاقية ، سيتم بيع النفط من قبل شركة سومو عبر ميناء جيهان التركي ، وسيتم إيداع العائدات في حساب مصرفي خاص سيكون تحت سيطرة حكومة إقليم كوردستان.