رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً من المجلس التجاري الأمريكي - الكوردستاني

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 9 أيار (مايو) 2023، وفداً من المجلس التجاري الأمريكي - الكوردستاني.

وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس المجلس ديفيد تفوري إيجازاً عن أعضاء الوفد وهدف زيارته إلى إقليم كوردستان، كما أبدى استعداد المجلس لتعزيز عمله واستثماراته في الإقليم.

وسلط رئيس الحكومة الضوء على آخر المستجدات والتطورات في إقليم كوردستان والعلاقة مع الحكومة الاتحادية، كذلك أشار إلى أن إقليم كوردستان أوفى بجميع التزاماته في إطار الدستور والاتفاقات، داعياً الحكومة الاتحادية إلى عدم انتهاك الحقوق التي كفلها الدستور لإقليم كوردستان.

وفي محور آخر من الاجتماع، جرى بحث أوضاع التعايش السلمي بين المكونات في إقليم كوردستان. وبهذا الصدد، جدد رئيس الحكومة التأكيد على التزام حكومة إقليم كوردستان بترسيخ وتعزيز ثقافة التعايش القومي والديني والحرية الدينية وحماية حقوق مختلف المكونات.

هذا وأثنى الوفد على الإصلاحات التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان، ولا سيّما ما يتعلق بتسهيل عمل المستثمرين ورقمنة الخدمات العامة وعملية التأشيرة الإلكترونية.