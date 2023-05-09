بيكرد طالباني: الاتحاد الوطني الكوردستاني سيقرر اليوم بشأن عودته الى الحكومة

أربيل (كوردستان 24 ) -قالت العضو القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني أن بافل طالباني سيجتمع اليوم مع المكتب السياسي والفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني وسيقرر بشان عودة الفريق الوزاري للحزب الى إجتماعات مجلس وزراء إقليم كوردستان .

وأعلنت وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان والعضو القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال حديث لكوردستان 24 أن إجتماع رئيس مجلس الوزراء في كوردستان مسرور بارزاني مع نائبه قباد طالباني يوم الاثنين حول عودة العلاقات الى طبيعتها وعودة الفريق الوزراي لحزبها لاجتماعات مجلس الوزراء

عودة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني إلى اجتماعات مجلس الوزراء.

وتابعت" " سيجتمع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني اليوم الثلاثاء مع نائب رئيس الوزراء قباد طالباني والفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني لمناقشة نتائج اجتماع يوم الاثنين بين رئيس الوزراء مسرور بارزاني وقيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني. وبحسب بيكرد طالباني ، فإن رئيس فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني قباد طالباني "سيعطي التوضيحات اللازمة بخصوص الخطوات التي يتعين اتخاذها في الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت "أنا متأكد من أنه سيكون هناك اجتماع بين الفريقين من كلا الطرفين ( الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) لترجمة اجتماع يوم الاثنين إلى واقع عملي.

وبعد أن يتوصل الفريقان إلى اتفاق ، سيتخذ فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني القرار المناسب .