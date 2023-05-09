بغداد تستضيف محادثات مصرية إيرانية للتقريب بين الجانبين

أربيل (كوردستان24)- كشفت وسائل إعلام إماراتية، اليوم الثلاثاء 9 أيار 2023، أن مصر وإيران تجريان محادثات في العاصمة العراقية بغداد منذ مارس/ آذار الماضي لبحث تطبيع العلاقات بين القوتين الإقليميتين.

وقال مسؤولون مصريون وعراقيون لصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، إن "الجولة الأخيرة من المناقشات بدأت في نهاية الأسبوع، على الرغم من أنه ليس من الواضح مدى التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن".

ووفقا للمسؤولين، "تطرقت المحادثات إلى الحد من التوتر في الأماكن التي تمارس فيها إيران نفوذا كبيرا، مثل اليمن ولبنان وسوريا، من خلال دعم الحكومات الحليفة أو الجماعات المسلحة".

مضيفين أن "الجانبين يبحثان أيضا إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".

كما قال دبلوماسي عراقي لصحيفة "ذا ناشيونال"، إن جولتين من المحادثات منخفضة المستوى بين مسؤولين مصريين وإيرانيين عُقدت في بغداد في مارس/ آذار، وأبريل/ نيسان من هذا العام.

وأضاف الدبلوماسي: "رحب الجانبان بجهود العراق للوساطة"، متابعا: "كلا الجانبين يبثان المشاعر وهما على استعداد للمضي قدما. لا يوجد تقدم حتى الآن".

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، استعداد طهران، لتعزيز وتقوية العلاقات الدبلوماسية مع مصر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية: "تبادل الرسائل والتواصل بين القاهرة وطهران يتم من خلال مكاتب رعاية المصالح ولم يكن لدينا أي عوائق أو قيود على هذه المحادثات".

وأضاف: "أعلنت إيران سابقا أنه ليس لديها أي قيود على توسيع علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية، وهذا المسير من أولويات سياساتها الخارجية، وإرادة القاهرة في زيادة مستوى التعاون بين مصر وإيران يمكن أن تسهل هذا المسير".

وكانت مصادر عراقية رفيعة المستوى، كشفت في وقت سابق عن عقد ممثلين عن الجانبين المصري والإيراني لقاء في بغداد، في شهر نيسان الماضي، بوساطة عراقية، تبنتها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تهدف إلى تكرار الوساطة العراقية بين السعودية وإيران التي نجمت عنها 6 جولات من الحوار التمهيدي بين الجانبين.