سیاسة

الخارجية التركية: تشاويش أوغلو وفيصل المقداد يلتقيان يوم غد الأربعاء في موسكو

author_image سوار أحمد
ترکیا تركيا سوريا موسكو لقاء

أربيل (كوردستان24)- أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، أن وزير خارجيتها مولود تشاويش أوغلو سيعقد غداً في موسكو أول اجتماع رسمي مع نظيره السوري فيصل المقداد منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011.

وأوضح وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو في تصريحات له، من ولاية أنطاليا، اليوم الثلاثاء، أنه سيشارك غدا في الاجتماع الرباعي مع نظرائه في روسيا وإيران والنظام السوري بالعاصمة الروسية موسكو الذي سيتيح "تبادل وجهات النظر حول تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا".

وأكد الوزير التركي، أن بلاده تهدف إلى "تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في سوريا، والتعاون لمكافحة التنظيمات الإرهابية، مضافا إلى ذلك، ضمان عودة السوريين إلى بلادهم ومنازلهم بطريقة آمنة وطوعية".

وتوجه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في وقت سابق الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو لحضور الاجتماع الرباعي مع نظرائه في روسيا وإيران والنظام السوري.

ومن المتوقع أن يعقد أوغلو لقاءات ثنائية على هامش الاجتماع.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف