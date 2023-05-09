الخارجية التركية: تشاويش أوغلو وفيصل المقداد يلتقيان يوم غد الأربعاء في موسكو

أربيل (كوردستان24)- أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، أن وزير خارجيتها مولود تشاويش أوغلو سيعقد غداً في موسكو أول اجتماع رسمي مع نظيره السوري فيصل المقداد منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011.

وأوضح وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو في تصريحات له، من ولاية أنطاليا، اليوم الثلاثاء، أنه سيشارك غدا في الاجتماع الرباعي مع نظرائه في روسيا وإيران والنظام السوري بالعاصمة الروسية موسكو الذي سيتيح "تبادل وجهات النظر حول تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا".

وأكد الوزير التركي، أن بلاده تهدف إلى "تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في سوريا، والتعاون لمكافحة التنظيمات الإرهابية، مضافا إلى ذلك، ضمان عودة السوريين إلى بلادهم ومنازلهم بطريقة آمنة وطوعية".

وتوجه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في وقت سابق الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو لحضور الاجتماع الرباعي مع نظرائه في روسيا وإيران والنظام السوري.

ومن المتوقع أن يعقد أوغلو لقاءات ثنائية على هامش الاجتماع.