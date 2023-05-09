محافظ دهوك : قريبا تصدير منتجات محلية من كوردستان الى أمريكا ودول أوروبية  

أربيل (كوردستان 24 ) - كشف محافظ دهوك عن تصدير منتجات محلية لفلاحي إقليم كوردستان الى أمريكا وأوروبا .

قال محافظ دهوك علي تتر في تصريح لكوردستان 24 :" زار وفد من المستثمرين الكورد ولاية مشيكان الامريكية للتباحث مع حاكم الولاية وأعضاء من الكونكرس الامريكي وغرف التجارة الامريكية ،بهدف التوصل الى مذكرة تفاهم بين ولاية مشيكان ومحافظة دهوك .

وتابع محافظ دهوك :" مذكرة التفاهم هذه تشمل مجالات عدة منها علمية وثقافية وصحية وزراعية والامن المائي وتدوير النفايات كل هذه المجالات تم التطرق اليها ضمن المذكرة التي تم توقيعها بين محافظة دهوك ومدينة ريدن الهولندية ومدن ألمانية أيضا .

وأشار علي تتر :" طلب حاكم ولاية مشيكان وبكتاب رسمي من إدارة محافظة دهوك العمل معا من أجل توقيع مذكرة تفاهم تشمل عدة مجالات .

ولفت محافظ دهوك ، " وفقا لتوصيات رئيس حكومة إقليم كوردستان مسروربارزاني لدعم شريحة الفلاحين والقطاع الزراعي في كوردستان من خلال تصدير منتجات محلية كوردية الى أمريكا وأوروبا ،سيتم تصدير كميات من منتجات محلية من إقليم كوردستان في الايام المقبلة ، وسنعلن عن تفصايلها في وقت لاحق بعد زيارة أخرى لاوروبا وأمريكا لوضع اللمسات الاخيرة لهذه الاتفاقيات وإتخاذ خطوات عملية للمباشرة بها .