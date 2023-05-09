فارس عيسى : المشاكل التي كانت بين أربيل وبغداد حول إستئناف النفط تم حلها

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد أن القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية بشأن إستئناف تصدير نفط كوردستان قد تم حلها.

قال رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى اليوم الثلاثاء في تصريح لكوردستان 24 :" توصلنا إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية لإعادة تصدير النفط عبر خط الأنابيب التركي وحل القضايا السياسية بين الجانبين .

وأضاف فارس عيسى :" بقيت بعض المشاكل الفنية بين العراق وتركيا فيما يتعلق باستئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان ، ومن المتوقع أن يزور وفد حكومي عراقي تركيا قريباً لبحث استئناف تصدير النفط.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وصل إلى بغداد في 4 نيسان 2023 ، و كان في استقباله رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وتم التوقيع على اتفاق إعادة تصدير النفط من كوردستان وبشكل مشترك بين حكومتي الاقليم والمركز .