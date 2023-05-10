سیاسة

إقليم كوردستان وتركيا يفتتحان اليوم معبراً رسمياً جديداً بين الجانبين

مع افتتاح معبر "زێت" الدولي بين إقليم كوردستان وتركيا ستدخل التجارة في الإقليم بشكلٍ عام وقضاء (مێرگەسۆر) بشكلٍ خاص في مرحلةٍ جديدة
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کوردستان معبر معبر زت سوران إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يُفتتح اليوم الأربعاء، معبر "زێت" الدولي بين إقليم كوردستان وتركيا بعد عامٍ من العمل على تجهيز وتعبيد الطريق الرئيسي بين طرفي المعبر.

وقال المشرف على إدارة سوران المستقلة، هلكورد شيخ نجيب، سيتم افتتاح المعبر بشكلٍ رسمي بحضور مسؤولين في حكومة كوردستان وتركيا.

وأضاف في تصريحٍ لـ كوردستان 24: "سيكون المعبر جاهزاً لاستقبال السياح من الجانبين، وفي المرحلة الثانية سيتم إطلاق حركة التجارة".

وأشار شيخ نجيب إلى أن التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان تعمل بشكلٍ جدي لرفع مستوى التجارة، وتعدُّ حدود إدارة سوران المستقلة موقعاً استراتيجياً لهذا الغرض، كذلك الحدود مع إيران وتركيا.

وتابع "مع افتتاح معبر "زێت" الدولي بين إقليم كوردستان وتركيا ستدخل التجارة في الإقليم بشكلٍ عام وقضاء (مێرگەسۆر) بشكلٍ خاص في مرحلةٍ جديدة".

يقع معبر "زێت" الدولي في منطقة شيروان الكبير بقضاء (مێرگەسۆر) التابع لإدارة سوران المستقلة، وستكون بوابة دولية جديدة بين إقليم كوردستان وتركيا.

ويربط إقليم كوردستان مع تركيا عبر الحدود البرية، معبر إبراهيم الخليل بمحافظة دهوك، مخصص لحركة السياح والتجارة بين الطرفين.

 

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