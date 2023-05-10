رئيس وفد المجلس التجاري الأميركي- الكوردستاني: الإقليم مكانٌ آمن للاستثمار

أربيل (كوردستان 24)- أشاد رئيس وفد المجلس التجاري الأميركي- الكوردستاني، ديفيد تيفوري، بأهمية الخطوات التي تتّخذها التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان في مجال الاستثمار.

معتبراً أن الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان جعل منه مكاناً آمناً للاستثمار.

وقال تيفوري في حوارٍ مع كوردستان 24، "خلال اللقاء مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ناقشنا الاستثمار وحشد مزيد من الاستثمار الأجنبي في الإقليم".

وحول الشركات الأميركية التي تستثمر في الإقليم، قال رئيس الوفد: "يعمل عدد من الشركات الأعضاء في مجلسنا ضمن مجال الخدمات والنفط والغاز والأمن والدفاع والتعليم".

وثمّن تيفوري التسهيلات التي تقدمها حكومة إقليم كوردستان للمستثمرين، معتبراً إياها "مهمة للغاية لجذب المستثمرين لتنفيذ أعمالهم ضمن الأطر القانونية".

في غضون ذلك، شدّد رئيس وفد المجلس التجاري على أهمية رقمنة الشؤون الحكومية.

قائلاً: "ناقشنا مع رئيس الحكومة أهمية رقمنة طلب التأشيرة عبر الإنترنت، وهي وسيلة جيدة للمستثمرين الأجانب، وخطوة مهمة في جميع المجالات الأخرى لتعزيز أعمال الحكومة".

وفي جزءٍ آخر من حديثه، قال تيفوري: "أزور العراق منذ 12 عاماً، وفي جميع زياراتي تلك، أزور إقليم كوردستان مرةً واحدة على الأقل".

وأضاف: "منذ ذلك الحين، أشاهد دائماً أعمالاً ومباني ومشاريع جديدة، ما يميز إقليم كوردستان عن باقي مناطق العراق هو الأمن والاستقرار، وهو ما جعله مكاناً آمناً للاستثمار".

إلى ذلك، أشاد تيفوري بجهود مجلس الوزراء التاسع لحكومة إقليم كوردستان لتنويع الإيرادات، مُشيراً إلى ضرورة الاستثمار في جميع القطاعات.

وفيما يتعلق باهتمام حكومة الإقليم بالقطاع الزراعي، قال تيفوري: "خلال لقائنا مع وزارة الزراعة والموارد المائية اطلعنا على الفرص التي يتم العمل عليها للقيام بالاستثمارات وجذب الاستثمار الأجنبي لتطوير هذا القطاع".