وزارة البلديات في كوردستان تمدّد قرار إعفاء المواطنين بنسبة 15 بالمئة من رسوم المياه

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، تمديد قرار إعفاء مشتركي المياه بنسبة 15% من الديون المتراكمة عليهم، لشهرٍ آخر.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، الأربعاء، "من أجل مصلحة المشتركين الذين تراكمت عليهم فواتير المياه، ومراعاةً للوضع المالي لمواطني الإقليم، تم تمديد قرار الإعفاء بنسبة 15 % من الديون لمدة شهر واحد فقط".

تمديد قرار الإعفاء، بحسب البيان، جاء بعد تقييم عمليات تسديد الديون المتراكمة وكثرة إقبال المشتركين على سداد ديونهم واستفادة الآلاف منهم من إعفاء الـ 15 بالمئة".

ووفق البيان، يبدأ العمل بتمديد القرار اعتباراً من تاريخ 10 مايو أيار الجاري ولغاية الـ 10 من يونيو حزيران المقبل، حيث بإمكان المواطنين البدء بتسيير معاملاتهم عبر مديريات المياه والمكاتب التابعة لها.

وكانت حكومة إقليم كوردستان وافقت على إعفاء المواطنين بنسبة 15 ٪من ديون رسوم المياه المتراكمة، بناءاً على طلب وزارة البلديات والسياحة.

وخلال 20 يوماً فقط في جميع مكاتب ومديريات المياه في أربيل ، السليمانية ، دهوك ، حلبجة ، كويه راپرين، گرميان ،كلار، سوران ، زاخو ، عقرة ، استفاد أكثر من 11000 مشتركاً من إعفاءات رسوم المياه.

وبحسب إحصائيات المديرية العامة للمياه والصرف الصحي بوزارة البلديات والسياحة، وصل مبلغ الإعفاء إلى 395 مليون 905 ألف و 989 دينار للمواطنين.