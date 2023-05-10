وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك يقاطع اجتماع "الـ يونامي "

أربيل (كوردستان 24 ) - من المقررأن تجتمع مبعوثة الامم المتحدة " اليونامي " مع الأحزاب الكوردية في كركوك اليوم ، لكن وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تمت دعوته في وقت سابق ، لن يحضر الاجتماع.

وكان من المقرر أن تجتمع الأحزاب الكوردية في كركوك مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق اليوم الأربعاء لمناقشة قضية كركوك بهدف وضع حد لعمليات التعريب هناك اضافة الى انتخابات مجلس محافظة كركوك وقضايا أخرى.

ودعي الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى الاجتماع بصفته أحد الأحزاب الكوردية لكنه قاطع الاجتماع ولن يشارك.

وقال مسعود ملا برويز ،مسؤول العلاقات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك ، لكوردستان 24: "سبب المقاطعة هو المعاملة غير اللائقة لحماية مكتب المحافظة الذين لم يعاملوا وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشكل لائق وتصرفوا باستهزاء .

وأرجع مسؤول الحزب الديمقراطي الكوردستاني سبب هذا التصرف أنه جاء بايعاز من محافظ كركوك راكان الجبوري المعين ، لأننا نمتلك أدلة على عمليات الفساد في المحافظة وقدمنا في إجتماع سابق مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ، لذلك تصرفوا هكذا ، مشيرا أن الديمقراطي الكوردستاني سيكون له موقف حيال ذلك وسنصدر بيانا حول الموضوع .