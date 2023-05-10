تربية كوردستان: المدرّس المتّهم بالاعتداء على زميله في أربيل قد يُجرّد من مهنته

أربيل (كوردستان 24)- كشف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في إقليم كوردستان، سامان سيويلي، أنه من غير المستبعد تجريد المدرّس المتّهم بالاعتداء على زميله في مدرسة "رَوشَني" الابتدائية بأربيل من مهنته.

معتبراً أن مثل هكذا ممارسات ضمن إطار وزارة التربية والتعليم "خط أحمر".

وفي مؤتمرٍ صحفي، أمس الثلاثاء، اتّهم مدرّسٌ في أربيل اثنين من زملائه بالاعتداء عليه بالضرب، بسبب عدم الإجابة على أسئلةٍ طرحا عليه في وقتٍ سابق.

وقال سيويلي في مداخلةٍ على فضائية كوردستان 24، "بناءً على توصيةٍ من وزير التربية والتعليم، آلان حمه سعيد، شُكِّلت لجنة تحقيق على المستوى العام للتعليم بمحافظة أربيل، برئاسة المدير العام للتربية بأربيل".

وأضاف: "لن نصدر أي قرار في الحادثة، إلا بعد الانتهاء من التحقيقات لمعرفة ملابسات الموضوع والجهة المعتدية والجهة المعتدى عليها، وتسليم نتائج الاستجواب لوزير التربية للبت بالأمر".

وأكّد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه بمجرد اكتمال التحقيق ومعرفة ملابسات الحادثة "سيصدر بحق المذنب عقوبة إدارية شديدة، إما التجريد من صفة مدرس أو النقل إلى مدرسة ثانية، أو عقوبة أخرى ستكشف عنها الوزارة في حينها".

وقال: "أي انتهاك من جانب أي شخص ضد آخر في إطار وزارة التربية يعتبر خط أحمر، ولن نسمح بذلك ولن نسكت عنه، خاصةً الحادث الذي تم الحديث عنه أمس الثلاثاء".