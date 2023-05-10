لافروف يدعم تطبيع علاقات دمشق وأنقرة ويتهم أمريكا بتعاونها مع "إرهابيين"

‌أربيل (كوردستان 24 ) -أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، عن دعمه لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، متهما أمريكا بإنشاء "جيش سوري حر" بمشاركة "إرهابيين" لاستخدامه ضد الحكومة السورية.

وقال لافروف، خلال اللقاء الرباعي الذي جمع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران في موسكو، بحسب وسائل إعلام دولية، وتابعته كوردستان 24 ، إنه "يجب وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة"، مشيرا إلى "أهمية العمل على اعادة الروابط اللوجستية بين سوريا وتركيا".

واتهم لافروف، الولايات المتحدة بأنها بدأت بإنشاء "جيش سوري حر" بمشاركة إرهابيين لاستخدامه ضد السلطات الشرعية في دمشق".

وأضاف، أن "تسهيل العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى وطنهم يشكل أولوية بالنسبة لروسيا وسوريا وتركيا وإيران".