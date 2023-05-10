سیاسة

لافروف يدعم تطبيع علاقات دمشق وأنقرة ويتهم أمريكا بتعاونها مع "إرهابيين"

author_image دیار بکر
العالم

‌أربيل (كوردستان 24 ) -أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، عن دعمه لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، متهما أمريكا بإنشاء "جيش سوري حر" بمشاركة "إرهابيين" لاستخدامه ضد الحكومة السورية.

وقال لافروف، خلال اللقاء الرباعي الذي جمع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران في موسكو، بحسب وسائل إعلام دولية، وتابعته كوردستان 24 ، إنه "يجب وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة"، مشيرا إلى "أهمية العمل على اعادة الروابط اللوجستية بين سوريا وتركيا".
واتهم لافروف، الولايات المتحدة بأنها بدأت بإنشاء "جيش سوري حر" بمشاركة إرهابيين لاستخدامه ضد السلطات الشرعية في دمشق".
وأضاف، أن "تسهيل العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى وطنهم يشكل أولوية بالنسبة لروسيا وسوريا وتركيا وإيران".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف