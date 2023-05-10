الاتحاد الوطني يعلن عودة فريقه الوزاري إلى مجلس وزراء كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الأربعاء، عن عودة فريقه الوزاري إلى مجلس وزراء الإقليم الاسبوع المقبل.

وقال عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني، سعدي بيره، في تصريحٍ صحفي: "سيعود الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لحضور الاجتماعات".

يأتي ذلك، بعد اجتماع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بنائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، الاثنين الفائت، اتفق فيه الجانبان على حل جميع المشاكل العالقة عبر الحوار والتعاون.

وناقش الجانبان المشاكل المالية والإدارية التي تواجه حكومة الإقليم، واتفقا على حل جميع المشاكل من خلال الحوار والتعاون بين جميع الكتل الوزارية ضمن التشكيلة الحكومية.

كما شهد الاجتماع، تسليط الضوء على آخر مستجدات الوضع السياسي في الإقليم والمنطقة، مع التأكيد على حماية التضامن والتآزر والوحدة الداخلية، حفاظاً على المصالح الوطنية والحقوق الدستورية لمواطني كوردستان.