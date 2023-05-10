اقتصاد

حكومة كوردستان تبدأ بتوزيع رواتب موظفي الإقليم الاسبوع المقبل

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان رواتب حكومة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدرٌ مطّلع إن حكومة إقليم كوردستان ستبدأ بتوزيع رواتب الموظفين في وزاراتها ومؤسساتها الاسبوع المقبل.

المصدر ذاته أكّد لـ كوردستان 24، أن حكومة كوردستان ستبدأ يوم الأحد القادم 14/5/2023 بتوزيع رواتب موظفيها عن شهر نيسان الماضي.

وبحسب جدول وزارة المالية والاقتصاد، فإن رواتب موظفي وزارة الصحة ستوزّع بتاريخ 14/5/2023، أما رواتب ديوان وزارة البيشمركة والوحدات التايعة لها فستوزّع يوم 15/5/2023.

أما رواتب الوحدتين 70 و80، فستوزّع يوم 16/5/2023، بينما ستوزّع رواتب موظفي وزارة المالية والاقتصاد يوم 17/5/2023.

فيما ستوزّع رواتب وزارة الداخلية ومديريات المؤسسات النفطية والمديرية العامة للنفوس يوم 18/5/2023.

وأدناه جدول توزيع الرواتب:

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف