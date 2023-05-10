حكومة كوردستان تبدأ بتوزيع رواتب موظفي الإقليم الاسبوع المقبل

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدرٌ مطّلع إن حكومة إقليم كوردستان ستبدأ بتوزيع رواتب الموظفين في وزاراتها ومؤسساتها الاسبوع المقبل.

المصدر ذاته أكّد لـ كوردستان 24، أن حكومة كوردستان ستبدأ يوم الأحد القادم 14/5/2023 بتوزيع رواتب موظفيها عن شهر نيسان الماضي.

وبحسب جدول وزارة المالية والاقتصاد، فإن رواتب موظفي وزارة الصحة ستوزّع بتاريخ 14/5/2023، أما رواتب ديوان وزارة البيشمركة والوحدات التايعة لها فستوزّع يوم 15/5/2023.

أما رواتب الوحدتين 70 و80، فستوزّع يوم 16/5/2023، بينما ستوزّع رواتب موظفي وزارة المالية والاقتصاد يوم 17/5/2023.

فيما ستوزّع رواتب وزارة الداخلية ومديريات المؤسسات النفطية والمديرية العامة للنفوس يوم 18/5/2023.

وأدناه جدول توزيع الرواتب: