كمال كركوكي.. أجندات مبيتة كانت تنوي القيام بإجراءات خارج البروتوكولات لدى وصول وفدنا لمبنى محافظة كركوك

أربيل (كوردستان24)- قاطع وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني اجتماعاً للاحزاب الكوردية مع وفد لبعثة الامم المتحدة في مكتبه داخل مبنى محافظة كركوك، موضحاً أنه لدى وصول وفدنا الى المبنى تبين أن هناك أجندة مبيتة تنوي القيام بإجراءات خارج البروتوكولات المتعارف عليها، مؤكداً أن هذه التصرفات لن توقف نضال الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبذله للجهود المكثفة لانهاء هذه الاوضاع الشاذة في كركوك بكافة الوسائل.

وقال مسؤول مكتب تنظيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة كركوك – كًرميان كمال كركوكي في بيان له اليوم الاربعاء " تلقى الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال اجتماعه مع وفد بعثة الامم المتحدة (اليونامي)- مكتب كركوك في 8 ايار 2023 دعوة للمشاركة في اجتماع يضم مختلف الاحزاب الكوردستانية ترعاه البعثة الاممية في مكتبها داخل مبنى محافظة كركوك".

وأضاف البيان " لدى وصول الوفد المكلف بحضور الاجتماع الى مبنى المحافظة تبين بأن هناك أجندة مبيتة تنوي القيام باجراءات خارج البروتوكولات المتعارف عليها في تنظيم دخول الوفود لإجتماعات المؤسسات الدولية والبعثات الاممية، خاصةً وأن وجود وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مبنى المحافظة جاء بناءً على دعوة رسمية من (اليونامي) ولا علاقة لأي جهة محلية بتلك الدعوة او الاجتماع المعد من قبل البعثة الاممية. لذلك، قرر وفد الديمقراطي الكوردستاني عدم السماح بتمرير هكذا اجندات وسياسات مشينة، ورفض حضور الاجتماع".

وأوضح بيان الحزب "في هذا الاطار لايسعنا الا ان نبين وبشكل واضح اهمية ان تعمل بعثات الامم المتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة على منع اية محاولات لجرها في ان تكون جزءا من سياسات التنكيل والتهميش التي يتبعها المحافظ، المفروض قسراً على مواطني كركوك، مستغلاً وجود مكتب البعثة الاممية الدولية داخل مبنى المحافظة، ونهيب ببعثة اليونامي ان تنأئ بنفسها عن هكذا تصرفات غير صحيحة تدار من خلال إستغلال مظلة الامم المتحدة".

وأشار البيان الى أن وفد الحزب "كل تلك الاجراءات والمخططات المُعدة مسبقأً بمهنية عالية وكان لهم موقفاً مشرفاً يحفظ كرامة الشعب الكوردي في كركوك ويثبت حق جميع الاحزاب السياسية ذات التمثيل الحقيقي المستند الى الشرعية الانتخابية والديمقراطية في ان تمارس نشاطاتها بحرية وعزة ورفعة".

وأكد البيان "لن توقف تصرفاتٍ كهذه نضال الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبذله للجهود المكثفة لانهاء هذه الاوضاع الشاذة في كركوك بكافة الوسائل".