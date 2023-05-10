الجيش العراقي يمنع الفلاحين الكورد بكركوك من ممارسة أعمالهم

أربيل (كوردستان 24)- منع الجيش العراقي الفلاحين الكورد على حدود "سەرگەڕان" التابعة لمحافظة كركوك، من ممارسة أعمالهم الزراعية في أراضيهم.

وقال ممثل الفلاحين، محمد إسماعيل، إن الجيش العراقي "منع المزارعين الكورد من ممارسة أعمال الحصاد والري أو أي نشاطٍ آخر في ناحية "سەرگەڕان".

وأضاف في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن الجيش "حذّر بشكلٍ علني جميع الفلاحين في المنطقة من ممارسة أعمالهم، مهدّداً بمعاقبتهم وتوقيفهم".

وطالب إسماعيل القيادة السياسية الكوردية بالتدخل عل وجه السرعة، قائلاً: "ستضيع جهودنا هذا الموسم، مع وجود خطر احتراق محاصيلنا".

وكان الجيش العراقي قد اعتقل اليوم الأربعاء مزارعاً كوردياً في قرية "پەلكانەی" التابعة لبلدية "سەرگەڕان"، يدعى محمد علي رحمه (23 عاماً)، خلال رش محصوله بالمبيدات الحشرية.

وحول ظروف اعتقاله، قال شقيقه في تصريحٍ لـ كوردستان 24: "ألقي القبض على أخي من جانب قائد الفوج الرابع في الجيش العراقي المقدم الركن محمد، وصادر جراره الزراعي وتسليمه لمركز شرطة "سەرگەڕان".

وأضاف: "الجيش العراقي يبحث عن أعذارٍ وحججٍ واهية لمضايقتنا والتحرّش بنا، وصار يمنع اجتماع شخصين معاً، ويفرقهما بعد أن يأمرهما بالعودة إلى منزلهما".

وأبدى شقيق المعتقل مخاوفه من إلحاق الضرر بمحاصيل الفلاحين، وقال: "لقد اقترب موعد الحصاد وربما تكون لدى الجيش العراقي خطة لإشعال النيران في المحاصيل".