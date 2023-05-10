السوداني يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة بغداد وبلدية باريس

أربيل (كوردستان 24)- رعى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة بغداد وبلدية باريس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رعى، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة بغداد وبلدية باريس، حيث وقعها عن الجانب العراقي أمين بغداد عمار موسى، وعن الجانب الفرنسي، عمدة باريس آن هيدالغو".

وأكد السوداني أن "توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار علاقات التعاون بين العراق وفرنسا، من أجل العمل على إظهار جمال بغداد بما تمتلكه من تاريخ وتراث"، مشدداً "عزم الحكومة على تنفيذ المشاريع التي تُبرز أهمية العراق الحضارية ومكانته".

وبحسب المكتب فإن "مذكرة التفاهم تتضمن تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وفقاً للمصالح المتبادلة والقوانين المعمول بها في فرنسا والعراق، كما تنطوي على تبادل الخبرات في الجانب الخدمي، الذي يشمل المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات والطاقة والتخطيط الحضري، فضلاً عن البرامج المتعلقة بالثقافة والسياحة والتراث الثقافي والحضري للمدينتين، وكذلك التعاون في ميدان إدارة البيئة والاستدامة والحفاظ عليهما".