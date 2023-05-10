سیاسة

رئيس حكومة كوردستان يتفقد معرض الصناعات والمنتجات المحلية في أربيل

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها مُراسلة كوردستان 24 في أربيل، فإن 150 شركة محلية مُشاركة في المعرض
author_image أحمد حاجي
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني معرض الصناعات والمنتجات المحلية أربيل

أربيل (كوردستان 24)- تفقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 10 أيار مايو 2023، معرض الصناعات والمنتجات المحلية في إقليم كوردستان والعراق.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها مُراسلة كوردستان 24 في أربيل، فإن 150 شركة محلية مُشاركة في المعرض، إضافة إلى أنه سيستمر لمدة ثلاثة أيام، فضلاً عن أنه أول معرض من هذا النوع يُنظّم على مستوى إقليم كوردستان.

المعرض مُخصص لعرض المنتجات الغذائية، والصناعية، والمستلزمات الطبية والأدوية، إضافة إلى الأعمال اليدوية.

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