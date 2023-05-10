رئيس حكومة كوردستان يشارك في معرض الصناعات والمنتجات المحلية في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- شارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 10 أيار مايو 2023، في معرض الصناعات والمنتجات المحلية في إقليم كوردستان والعراق.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها مُراسلة كوردستان 24 في أربيل، فإن 150 شركة محلية مُشاركة في المعرض، إضافة إلى أنه سيستمر لمدة ثلاثة أيام، فضلاً عن أنه أول معرض من هذا النوع يُنظّم على مستوى إقليم كوردستان.

المعرض مُخصص لعرض المنتجات الغذائية، والصناعية، والمستلزمات الطبية والأدوية، إضافة إلى الأعمال اليدوية.