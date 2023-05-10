سیاسة

قريباً.. دولة قطر تفتتح قنصلية عامة في أربيل

من جهته، أعرب السفير القطري في العراق، عن سعادته بتعزيز العلاقات بين دولته وإقليم كوردستان".
author_image أحمد حاجي
مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان والسفير القطري لدى العراق
مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان والسفير القطري لدى العراق
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أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تفتتح دولة قطر خلال وقت قريب قنصلية عامة في أربيل، وذلك في إطار سعيها لتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان.

وذكر بيان صادر عن مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، أن "مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، استقبل اليوم الأربعاء، السفير القطري لدى العراق خالد بن حمد السُليطي".

وأضاف أن "الجانبين شددا على أهمية تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وقطر، لا سيما بعد أن أعلنت دولة قطر عزمها افتتاح قنصلية عامة في إقليم كوردستان".

وبحسب البيان، فإن مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، أبدى استعداد حكومة الإقليم لتقديم المساعدة والتسهيلات اللازمة، لإتمام هذه الخطوة.

من جهته، أعرب السفير القطري في العراق، عن سعادته بتعزيز العلاقات بين دولته وإقليم كوردستان".

وشدد على "أننا قطعنا خطوات جيدة نحو الأمام لافتتاح قنصلية عامة في أربيل"، مبيناً أنه "خلال وقت قريب سنفتتح القنصلية العامة وبشكل رسمي".

وختم البيان أن "الجانبين سلطا الضوء على آخر المستجدات المحلية، وطبيعة العلاقات بين أربيل وبغداد".

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