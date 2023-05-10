محافظ أربيل: رئيس حكومة كوردستان يؤكد دائما على تطوير جودة المنتوجات المحلية

أربيل (كوردستان24)- قال محافظ أربيل أوميد خوشناو، الأربعاء 10 أيار مايو 2023، ان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يؤكد بشكل دائم على ضرورة الاهتمام بجودة المنتوجات المحلية، وتطويرها.

وأقيم اليوم في أربيل، معرض الصناعات والمنتجات المحلية، حضره رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وقال أوميد خوشناو، لكوردستان24، ان زيارة رئيس حكومة الإقليم للمعرض، دليل على الاهتمام الكبير الذي توليه التشكيلة الحكومية التاسعة، بالإنتاج المحلي.

واكد محافظ أربيل ان مسرور بارزاني يؤكد على الدوام، بضرورة الاهتمام بجودة المنتجات المحلية، وتطويرها، وتقديم كافة التسهيلات لحمايتها والحفاظ عليها.

وأشار خوشناو الى ان رئيس حكومة كوردستان "كان سعيدا جدا، بسبب تنوع وتطور المنتجات المحلية عاما بعد عام".

وبحسب المعلومات الواردة، فإن 150 شركة محلية، بينها شركات قادمة من المحافظات العراقية الأخرى، شاركت في المعرض الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام، فضلاً عن أنه أول معرض من هذا النوع يُنظّم على مستوى إقليم كوردستان.

المعرض مُخصص لعرض المنتجات الغذائية، والصناعية، والمستلزمات الطبية والأدوية، إضافة إلى الأعمال اليدوية.