استقبال الضيوف القادمين إلى أربيل للمشاركة في افتتاح متحف بارزاني الوطني

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يتم افتتاح متحف بارزاني الوطني في منطقة بارزان التابعة لأربيل، غداً الخميس، ولهذا الغرض وصل عدد من الضيوف إلى إقليم كوردستان، بهدف المشاركة في افتتاح المتحف.

وحول هذا الموضوع قال مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي لكوردستان 24، إن "الرئيس بارزاني وجه دعوة إلى عدد كبير من المسؤولين العرب والأجانب للمشاركة في مراسيم افتتاح المتحف".

وأشار إلى أن "ممثلي الدول والدبلوماسيين الموجودين في أربيل وبغداد كذلك سيشاركون في مراسيم الافتتاح".

ومن بين الضيوف القادمين إلى أربيل رئيس بلدية باريس آن هيدالكو، وحول هذا الأمر قال ممثل حكومة إقليم كوردستان في فرنسا علي دولمري في تصريح لكوردستان 24، "كان مقرراً أن تزور رئيس بلدية باريس إقليم كوردستان في نهاية الشهر الجاري، وذلك بهدف توقيع اتفاق التوأمة بين بلديتي أربيل وباريس، لكنها قدَّمت توقيت زيارتها".

وأضاف أن "تقديم رئيس بلدية باريس موعد زيارتها إلى إقليم كوردستان، يأتي بعد أن وجه إليها الرئيس بارزاني، دعوة للمشاركة في مراسم افتتاح متحف بارزاني الوطني".

وتابع "عدا عن مشاركة رئيس بلدية باريس في مراسم افتتاح متحف بارزاني الوطني، فإنها ستجتمع مع محافظ أربيل أوميد خوشناو، وستزور مُخيّمات النازحين في دهوك".

وأشار دولمري إلى أن "الرئيس بارزاني يكن احتراماً وتقديراً كبيرين لرئيس بلدية باريس، ويعتبرها خليفة دانيال ميتران، وأخبرها أنه بإمكانها أن تصبح أُمَّاً للكورد".

وشدد على أن "رئيس بلدية باريس صديقة وفيّةُ للكورد، وبابها مفتوح دائماً لوفود كوردستان، وهي مستعدة على الدوام لتقديم كل مساعدة يحتاجها الإقليم".