استقبال ضيوف افتتاح متحف بارزاني الوطني

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يتم افتتاح متحف بارزاني الوطني في منطقة بارزان التابعة لأربيل، غداً الخميس، ولهذا الغرض وصل عدد من الضيوف إلى إقليم كوردستان، بهدف المشاركة في افتتاح المتحف.

وحول هذا الموضوع قال مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي لكوردستان 24، إن "الرئيس بارزاني وجه دعوة إلى عدد كبير من المسؤولين العرب والأجانب للمشاركة في مراسيم افتتاح المتحف".

وأشار إلى أن "ممثلي الدول والدبلوماسيين الموجودين في أربيل وبغداد كذلك سيشاركون في مراسيم الافتتاح".