سیاسة

استقبال ضيوف افتتاح متحف بارزاني الوطني

author_image أحمد حاجي
کوردستان افتتاح متحف بارزاني الوطني ممثلي الدول الأجنبية الوفود الدبلوماسية

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يتم افتتاح متحف بارزاني الوطني في منطقة بارزان التابعة لأربيل، غداً الخميس، ولهذا الغرض وصل عدد من الضيوف إلى إقليم كوردستان، بهدف المشاركة في افتتاح المتحف.

وحول هذا الموضوع قال مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي لكوردستان 24، إن "الرئيس بارزاني وجه دعوة إلى عدد كبير من المسؤولين العرب والأجانب للمشاركة في مراسيم افتتاح المتحف".

وأشار إلى أن "ممثلي الدول والدبلوماسيين الموجودين في أربيل وبغداد كذلك سيشاركون في مراسيم الافتتاح".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف