رئيس حكومة كوردستان: تم إحراز تقدم كبير في مباحثات أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، أنه تم إحراز تقدم كبير في المباحثات الخاصة بحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.

وقال مسرور بارزاني أثناء استقباله للضيوف القادمين إلى أربيل للمشاركة غداً الخميس في افتتاح متحف بارزاني الوطني في منطقة بارزان، "سعيد جداً لأنكم أصدقاء لنا وتنسقون مع إقليم كوردستان"، مشيراً إلى أن "بارزان تعرضت 16 مرة إلى الدمار، وتم إعادة إعمارها من جديد".

وأضاف "غداً سيكون لدينا حدث افتتاح متحف يعبّر عن تاريخنا، والذي قدمتم لنا يد المساعدة في بنائه".

وشدد على "أننا سعداء جداً بوجودكم"، مضيفاً "إنه لفخر كبير أن نرى كوردستان تمضي قُدُماً نحو الأمام".

وأكد أنه "تم إحراز تقدم كبير في المباحثات لحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد".

وتابع "أنا سعيد لأن معظم ضيوفنا وأصدقاءنا قدموا إلى هنا من مختلف أنحاء العالم، غداً ستكون لدينا رحلة ممتعة، قد تكون بعيدة وطويلة إلى حد ما، لأننا سنذهب إلى بارزان التي تبتعد عن هنا مسافة ساعتين، آمل أن تقضوا معنا وقتاً مُمتعاً".

ولفت إلى أن "بارزان تعرضت 16 مرة إلى الدمار، وتم إعادة إعمارها من جديد، لذا سنتوجه غداً لزيارة المتحف الذي يتحدث عن تاريخ شعبنا، ومن أين بدأنا وإلى أين وصلنا اليوم".

وأوضح أن "عدداً منكم ساعدونا لبناء إقليم كوردستان الذي ترونه اليوم، شكراً على تعاونكم، والأهم من كل ذلك شكراً لكم على صداقتكم المتواصلة".