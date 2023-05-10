سیاسة

محافظ البصرة: يجب نقل التقدم الحاصل في إقليم كوردستان الى باقي المحافظات العراقية

author_image سوار أحمد
کوردستان محافظ البصرة اسعد الغيداني اللامركزية

أربيل (كوردستان24)- قال محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الأربعاء 10 أيار 2023، انه يجب نقل تجربة إقليم كوردستان والتقدم الحاصل فيه، الى باقي المحافظات العراقية.

وحديث أسعد العيداني لكوردستان 24، جاء على هامش مشاركته في حفل عشاء أُقيم لاستقبال الضيوف الذين سيشاركون يوم غد الخميس، في افتتاح متحف بارزاني الوطني في منطقة بارزان التابعة لأربيل.

وقال العيداني، "نحن واثقون من ان اللامركزية يمكن أن تبني الدول، والأقاليم مكملة للحكومة الإتحادية، وبالتالي فإن النظام الفيدرالي يمكنه أن يبني الدول".

واكد محافظ البصرة، على ضرورة نقل التقدم الموجود في إقليم كوردستان إلى المحافظات العراقية الأخرى.

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