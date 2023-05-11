بحضور الرئيس بارزاني وعشرات الدبلوماسيين يتم اليوم افتتاح صرح بارزاني الوطني

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يتم اليوم الخميس، 11 أيار 2023، افتتاح صرح بارزاني الوطني التذكاري في منطقة بارزان، وذلك بحضور الرئيس مسعود بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وعدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسيين.

ويضم الصرح متحفا يحوي مقتنيات الزعيم الكوردي الخالد ملا مصطفى بارزاني بالاضافة الى بقايا ملابس ومقتنيات ضحايا الانفال ومقتنيات البيشمركة القدماء.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الأربعاء، مخاطبا الضيوف القادمين إلى أربيل للمشاركة في افتتاح متحف بارزاني الوطني، "أننا سعداء جداً بوجودكم"، مضيفاً "إنه لفخر كبير أن نرى كوردستان تمضي قُدُماً نحو الأمام".

ولفت إلى أن "بارزان تعرضت 16 مرة إلى الدمار، وتم إعادة إعمارها من جديد، لذا سنتوجه غداً لزيارة المتحف الذي يتحدث عن تاريخ شعبنا، ومن أين بدأنا وإلى أين وصلنا اليوم".

وأوضح أن "عدداً منكم ساعدونا لبناء إقليم كوردستان الذي ترونه اليوم، شكراً على تعاونكم، والأهم من كل ذلك شكراً لكم على صداقتكم المتواصلة".