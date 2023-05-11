صرح بارزاني الوطني.... القصة الحقيقية عن شعب تم قمعه لمجرد وجوده

أربيل (كوردستان24)- من المقرر افتتاح صرح بارزاني الوطني اليوم الخميس في قرية بارزان، الذي يعد مؤسسة ثقافية تخلد حياة وإرث رمز الحركة الكوردية الملا مصطفى بارزاني، ويتماشى صرح البارزاني مع رؤيته للوصول الى كوردستان موحدة.

يهدف صرح بارزاني الوطني الى تثقيف وإلهام الأجيال الحالية والمستقبلية عن أهمية النضال من خلال الترويج المستمر لمبادئ حركة بارزاني الهادفة لتشجيع التعايش والحفاظ على البيئة وحقوق الأقليات.

بُني صرح بارزاني الوطني التذكاري لتكريم الزعيم الكوردي الأسطوري ورمز الحركة الكوردية ملامصطفى بارزاني، ويسعى الصرح بأن يكون مركزا للمعرفة والابحاث إلى ضمان عدم نسيان الأجيال القادمة لنضال الأجيال التي سبقتهم، إذ أنه يعد تكريما لحياة محتفى بها ومكرسة لجلب الحرية للشعب، فهو شهادة على بقاء الكورد ورسالة أبدية للتعايش والسلام، يستطيع الزوار والباحثون الاستفادة من مجموعة واسعة من الموارد المتاحة في المكتبة والمتحف الموجودين في الصرح، بالإضافة إلى الاستفادة من المكتبة الإلكترونية من أي مكان في العالم، كما يوفر الصرح أماكن مخصصة للندوات والمؤتمرات والمعارض، حيث يمكن للزوار معايشة التاريخ القديم والاستمتاع بجمال البنايات الحديثة التي ترمز إلى جهود استمرت لأكثر من مئة عام وأدت أخيرا إلى الحرية.

صرح بارزاني التذكاري الوطني

ويعد صرح بارزاني الوطني التذكاري (BNM) مؤسسة شاملة يمكنه تلبية احتياجات واهتمامات زواره المتنوعين. ومن مميزاته البارزة هي المساحة الخارجية الواسعة التي تستضيف مجموعة مختلفة من الفعاليات المهمة ثقافيًا. تتميّز المساحة الخارجية بأجواءٍ هادئة تسلط الضوء بشكلٍ مثالي على جمال الطبيعة المحيطة بالمنطقة.

يقع صرح بارزاني الوطني التذكاري (BNM) في إقليم كوردستان العراق، وهو مؤسسة ثقافية تخلد حياة وإرث رمز الحركة الكوردية ملا مصطفى بارزاني، ويتماشى صرح بارزاني مع رؤيته للوصول الى كوردستان موحدة، ويكرم جميع القادة الكورد الذين قادوا حملات كبرى لتحقيق الهدف الأبدي الذي كان تحرير الكورد.

يعمل صرح بارزاني كمؤسسة ثقافية بهدف تثقيف الناس حول تاريخ ونضالات الشعب الكوردي، مسلطا الضوء على مسيرتهم للوصول إلى ما هم فيه اليوم. بالإضافة إلى ذلك، صرح بارزاني يذكر الشعب الكوردي بالتضحيات التي قدمها أسلافهم من أجل أن يتمكنوا من زيارة مكان مثل صرح بارزاني دون خوف.

يهدف صرح بارزاني الى تثقيف وإلهام الأجيال الحالية والمستقبلية عن أهمية النضال، وذلك من خلال الترويج المستمر لمبادئ حركة بارزاني الهادفة لتشجيع التعايش والحفاظ على البيئة وحقوق الأقليات، ويكشف القصة الحقيقية عن شعب تم قمعه لمجرد وجوده، وتكريم الشجاعة والمثابرة التي بذلها الأبطال الذين قاوموا هذا القمع.

المتحف

أما متحف الصرح فقد تم تصميمه ليعكس التضاريس الصخرية الخلابة للجبال والكهوف التي كانت ملجأً وحمايةً للشعب الكوردي عبر التاريخ، وغالبًا ما يشير الكورد إلى الجبال بأنها أصدقاؤهم الوحيدين، ويعتبر المتحف تحية تكريمية لتلك الصداقة المخلصة، ويتيح المتحف للزوار فرصة فريدة للاستمتاع برحلة تاريخية مرئية من خلال معرض الصور والأشياء الأثرية وقصة تاريخية تم ترتيبها بشكل زمني متسلسل.

يأخذ متحف صرح بارزاني الوطني التذكاري الزائرين في رحلة إلى الماضي، حيث يتم عرض العديد من القطع الأثرية التي تحكي العديد من الحكايات التاريخية، ويشمل المجمع غرفة مسرح لعرض فيلم وثائقي قصير يلخص تاريخ بارزاني ومعرض يعرض أعمال الفنانين المبدعين من الاقليم، وبالإضافة إلى ذلك، يوفر صرح بارزاني قاعة احتفالات وغرف المؤتمرات، مما يجعله الخيار الأمثل للمؤتمرات المختلفة.

ويسعى متحف الصرح إلى توفير مصادر متنوعة للجميع، حيث يوفر مكتبة تحتوي على مجموعة واسعة من الكتب والوثائق للباحثين والقراء الفضوليين. ولتلبية احتياجات الزوار الذين يعتمدون على التكنلوجيا، فتتوفر أيضًا مكتبة الكترونية يمكن الوصول إليها بكل سهولة.

ويوجد في المتحف أيضاً، غرف اجتماعات متعددة الأحجام تتضمن اماكن للاستراحة وكافيتريا كبيرة يمكن أن تستضيف ما يصل إلى ٣٠٠ شخص، مما يجعلها مكانًا مثاليًا لمختلف المناسبات، التي تسعى دائمًا لتوفير تجربة مميزة للزوار والمستخدمين.

غرفة الكهف

تم تصميم غرفة الكهف في المتحف على شكل إحدى الكهوف التي قضى فيها ملا مصطفى بارزاني وقتاً طويلاً، إذ كان يعتمد عليها وعلى كهوف أخرى للاختباء مع زملائه من الطائرات المقاتلة أثناء الغارات على البيشمركة، وما زالت الكهوف تمثل جزءًا مهمًا من الحياة الريفية في المناطق الجبلية في كوردستان، إذ تلعب دورًا في تأمين الحماية لأهل المنطقة.

المكتبة والابحاث

تحتوي مكتبة BNM على تشكيلة واسعة من الوثائق والكتب التي تخص تاريخ الشعب الكوردي، وتحديدًا تاريخ البارزانيين، وتهدف هذه المكتبة إلى التعريف بكوردستان الموحدة، بما يتوافق مع رؤية بارزاني، ولهذا السبب فإن الموارد المتوفرة فيها تتنوع بين الثقافة والتاريخ الكوردي في جميع مناطق كوردستان، وترحب المكتبة بالباحثين والعلماء والطلاب للاستفادة من جميع هذه الموارد المتاحة لهم، بينما يتسنى للقرّاء الفضوليين الاستمتاع بقراءة أي موضوع يثير اهتمامهم حول الكورد وكوردستان.

و بالرغم من أن القادة الكورد كانوا في حالة مستمرة من القتال للدفاع عن وطنهم، إلا أنهم لم يفقدوا أبدًا الوعي بأهمية التعليم. وظل مصطفى بارزاني ملتزمًا بتعزيز التعليم حتى في الأوقات التي كان عليه ورفاقه من البيشمركة الاحتماء والهروب من قصف العدو. التعليم كان دائمًا جزءًا أساسيًا من الثقافة الكوردية، ويمثّل صرح بارزاني الوطني التذكاري دليلا قويًا على هذا الإرث.

تم تخطيط مشروع صرح بارزاني الوطني التذكاري وقيادته من قبل الرئيس مسعود بارزاني، وقد بدأ البناء في أوائل عام ٢٠٠٧ تحت إشراف سيروان بارزاني، ومر المشروع بعدة خطوات ومنها "في 2007 بدء المشروع، وفي ذات السنة بدأ العمل عليه والبناء، وفي 2017 اكتمل البناء، وفي 2023 تم افتتاحه.