استمرار مراسم افتتاح صرح بارزاني الوطني في بارزان

أربيل (كوردستان24)- بإشراف الرئيس مسعود بارزاني وبحضور العشرات من الشخصيات السياسية من إقليم كوردستان والعراق وشخصيات سياسية ودبلوماسية عالمية، تستمر مراسم افتتاح صرح بارزاني الوطني في منطقة بارزان.

وبدأت المراسم بدقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء وعزف النشيد العراقي والنشيد الكوردي، وبعد ذلك تمت قراءة آيات من الذكر الحكيم، ليتم بعدها عرض تقرير عن الصرح والمتحف.

وللتعريف بمسيرة وحياة الزعيم الكوردي ملا مصطفى بارزاني، تم عرض فيلم وثائقي عن حياته، ذكر فيه أهم الاحداث المفصلية والنضالية في سيرة حياة الزعيم الكوردي الخالد.

وتجري المراسيم، بحضور الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيسي الجمهورية مجلس الوزراء الاتحاديين، عبد اللطيف رشيد، ومحمد شياع السوداني.

ويحضر كذلك، أبرز قادة القوى العراقية، وسفراء دول عدة، من بينهم السفيرة الأمريكية ألينا رومانوسكي، إضافة لسفيري فرنسا وبريطانيا وغيرها من البعثات الدبلوماسية الأجنبية في العراق.