السوداني: الشعب الكوردي قدم تضحيات كبيرة في مواجهة الظلم عبر التاريخ

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس الوزراء الإتحادي محمد شياع السوداني اليوم الخميس 11 أيار 2023، ان الشعب الكوردي قدم تضحيات كبيرة عبر التاريخ.

وجاء حديث السوداني على هامش مشاركته في مراسم افتتاح صرح بارزاني الوطني في منطقة بارزان.

وقال السوداني في كلمته ان جميع مكونات إقليم كوردستان، واجهت الاحتلال والجرائم التي يرتكبها النظام البعثي، مما يثبت أن الشعب العراقي بكل مكوناته شعب لا يقبل بالذل والقهر.

واضاف "لقد واجه الشعب الكوردي، إلى جانب إخوانه من المكونات العراقية الأخرى، الاضطهاد والظلم على قمم هذه الجبال الأبية منذ عقود".

وتابع محمد شياع السوداني "أحد الرجال الذين نحيي ذكراهم اليوم هو الزعيم الوطني التاريخي، السيد الملا مصطفى بارزاني، القائد الخالد، الذي لعبت تضحياته دورا في انتصار العراق على القمع والاحتلال، والذي شارك أيضا في تحديد مصير الشعب العراقي".